Полиция начнет активнее штрафовать за полосы общественного транспорта

Полиция наладила электронное информационное взаимодействие с Укртрансбезопасностью для штрафования автовладельцев за проезд по полосам общественного транспорта, сообщает 24 Канал.

Полиция продолжает развивать систему штрафования автовладельцев с помощью камер автофиксации. Очередным шагом стало налаживание взаимодействия с Укртрансбезопасностью для штрафования владельцев авто за выезд на полосы общественного транспорта.

"Совместно с Государственной службой по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасностью) мы наладили автоматизированную обработку нарушений движения и/или остановки на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств" , – сообщил Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"К системе фиксации в автоматическом режиме поступают сведения о предоставленных Укртрансбезопасностью лицензий в сфере хозяйственной деятельности, связанной с перевозками пассажиров, что дает юридические основания водителям с имеющимся разрешительным документом пользоваться полосой для маршрутных транспортных средств" , – рассказал Билошицкий.

Нововведение позволит сократить время на выписывание штрафов. Таким образом в полиции надеются зафиксировать большее количество правонарушений.