В МИД Украины отреагировали на требования России к НАТО

Только Украина и члены НАТО могут решать вопрос о членстве нашей страны в Альянсе, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает Новое время.

Комментируя требования России о гарантиях безопасности и неприсоединении Украины к Альянсу, в МИД подчеркнули, что такую позицию украинской стороны поддерживают и в НАТО.

"Подчеркиваем, что только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе" , — заявил Николенко.

Спикер МИД Украины также добавил, что на сегодняшний день главная проблема НАТО — это агрессивные действия РФ, в частности в отношении Украины.

"Отмечаем общепризнанный факт — главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях. Именно свертывание эскалации и прекращение разрешенного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте" , — подчеркнули в МИД.

Украина также призывает Россию вернуться к конструктивному диалогу, прекратить агрессию в отношении Украины и выполнять Минские соглашения.

Генсек НАТО также напомнил, что Альянс «ясно дал понять, что, если Россия предпримет конкретные действия по снижению напряженности, мы готовы работать над мерами по укреплению доверия».

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, комментируя требования РФ, заявила, что США ознакомились с их условиями, но не будут вести никаких переговоров по европейской безопасности без союзников.

17 декабря Россия выдвинула США и НАТО условия по гарантиям безопасности, одним из которых является невступление Украины в Альянс.