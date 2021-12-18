Названы самые угоняемые марки автомобилей в Украине

Названы самые угоняемые марки автомобилей в Украине
Фото: Pixabay

В 2021 году количество угонов автомобилей снижается по сравнению с предыдущим годом. При этом лидером по количеству угонов стал Харьков в отличие от Киева в прошлом году, сообщает Finance.ua.

По данным Национальной полиции Украины, в первом полугодии 2021-го в Украине зафиксировано 1475 случаев угона автомобилей, в то время как за весь предыдущий год было 4522 краж. Как отмечают в Нацполиции, раскрываемость угонов составляет около 30%.

В прошлом году статистика по региjнам свидетельствовала о том, что самым опасным городом для владельцев авто является Киев - на столицу пришлось 52% всех угонов по стране. Далее следовали Харьковская область (9%), Одесская и Львовская (по 7%).

А вот в 2021 году лидером по угонам стал Харьков - свыше 51% всех случаев, а Киев опустился на четвертое место.

Также названы самые популярные автомобили у угонщиков. Как и ранее, среди марок лидируют японские Toyota и Lexus. Также очень часто воруют недешевые премиальные авто.

Топ-10 самых угоняемых марок авто в Украине

  1. Toyota
  2. Lexus
  3. Hyundai
  4. Kia
  5. Mazda
  6. Honda
  7. BMW
  8. Land Rover
  9. Porsche
  10. Audi

Среди десяти самых угоняемых моделей автомобилей в Украине три первых места - за моделями Toyota. Лидирует внедорожник Land Cruiser, следом идут седан Camry и кроссовер RAV4. Четвертое место тоже за Тойотой - точнее, за представителем премиального суббренда Lexus внедорожником LX.

Также в Топ-10 самых угоняемых авто - три корейские модели, две немецкие и одна британская.

Самые угоняемые модели авто в Украине

  1. Toyota Land Cruiser
  2. Toyota Camry
  3. Toyota RAV4
  4. Lexus LX
  5. Hyundai Tucson
  6. Kia Optima
  7. Kia Rio
  8. Range Rover
  9. Audi Q7
  10. Volkswagen Tiguan

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