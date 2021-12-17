Греция обвинила Турцию в нарушениях воздушного пространства

Турецкая военная авиация в пятницу 42 раза нарушила греческое воздушное пространство. Об этом заявил Генеральный штаб национальной обороны Греции, сообщает ТАСС.

По приведенным данным, "13 турецких военных самолетов совершили в общей сложности 42 нарушения воздушного пространства Греции".

"В частности, пять пар истребителей F-16, два из которых имели вооружение, два самолета радиоэлектронной борьбы CN-235 и один беспилотник совершили 42 нарушения национального воздушного пространства и 10 нарушений района полетной информации Афин (Athens Flight Information Region, FIR)" , - отметили в Генеральном штабе.

При этом на самолеты CN-235 пришлись 30 из 42 нарушений воздушного пространства. На перехват турецких истребителей поднимались греческие военные самолеты, которые в соответствии с международной практикой заставили нарушителей покинуть греческое воздушное пространство, подчеркнул Генеральный штаб.