Зеленский подписал закон о военных священниках

Глава государства поблагодарил представителей Совета церквей за помощь украинским военнослужащим, сообщает Корреспондент.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и подписал закон № 1915-ІХ О Службе военного капелланства, который парламент принял 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 17 декабря.

"Это был большой запрос от религиозного сообщества и наших военных", – прокомментировал Зеленский подписанный документ .

Он также поблагодарил представителей Совета церквей за помощь украинским военнослужащим.

"Хочу попросить: если будет от вас какой-либо публичный сигнал о поддержке процесса мирного урегулирования, то буду очень благодарен", – отметил президент .

Кроме того, Зеленский особо отметил системную помощь церквей и религиозных организаций в борьбе с пандемией COVID-19.

Во время встречи также поднималась проблема реформы интернатов и противодействия домашнему насилию. В частности, речь шла о необходимости эффективной реакции правоохранительных органов на подобные случаи. В этом контексте затронули вопросы ратификации Стамбульской конвенции. Президент отметил, что его принятие лежит в плоскости деятельности Верховной Рады.

"Когда мы говорим о насилии в семьях, мне кажется, нужно урегулировать на законодательном уровне, как решать такие моменты, поддерживая семьи", – сказал Зеленский .