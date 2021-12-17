Отношение украинцев и россиян друг к другу ухудшилось - опрос

Отношение украинцев к России зависит от региона. На востоке к россиянам относятся лучше, чем в западном регионе, сообщает Корреспондент.

Отношение граждан Украины к россиянам по сравнению с февралем 2021 года ухудшилось. Российские граждане также стали хуже относиться к украинцам. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации Левада-Центр.

В Украине в ноябре 2021 года хорошо или очень хорошо относилось к России 39% опрошенных украинских респондентов, плохо или очень плохо - 47%. Не определились 12%.

При этом в РФ хорошо или очень хорошо относились к Украине 45% россиян, плохо или очень плохо – 43% (в феврале хорошо относились 54%, плохо - 31%).

Отношение украинцев к России зависит от региона: на западе положительно относятся к России 26%, в центре – 35%, на юге – 49%, на востоке – 52%.

В западных областях проживает большинство отрицательно относящихся к России (61%), а меньше всего таких в восточном регионе (30%).

"Большинство респондентов обеих стран плохо относятся к руководству соседней страны и хорошо к обычному населению этих стран. При этом среди респондентов, в целом хорошо относящихся к РФ, большинство относится плохо к руководству РФ. То есть, их положительное отношение является следствием того, что РФ в первую очередь ассоциируется с обычными людьми. Тем более, 2 из 5 респондентов в Украине сообщили, что у них есть близкие родственники в РФ", - говорится в исследовании .

76% украинцев считают, что россияне не оказывают влияния на политику руководства своей страны.

Независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев и 75% россиян.

А вот объединения Украины с РФ хотят 6% украинцев и 18% россиян.

39% граждан Украины хотят закрытой границы со соседним государством, среди россиян таких 24%. Количество украинцев, желающих независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 49%, а россиян – 51%.

Опрос КМИС проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 2003 респондентов во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, и 1,1% для показателей, близких к 5%.

"Левада-центр" проводил опрос по репрезентативной выборке 1603 человек методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, и 1,5%, для показателей, близких к 5%.