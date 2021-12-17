Во Львовской области на шахте произошел обвал: погиб горняк
В шахте "Надежда", что расположена в городе Сосновка Львовской области, сегодня, 17 декабря, произошел обвал, в результате чего погиб горняк, сообщает УНИАН.
Об этом пишет председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
"С шахты "Надежда" (Львовщина) сообщают о гибели шахтера 1986 года рождения. На глубине 544 м в 164 бортовом штреке произошел обвал породы", - написал Волынец.
По его информации, на место происшествия выехали 2 отделения горноспасательной службы.
"По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь, но, к сожалению, по дороге на поверхность горняк умер", - отметил председатель профсоюза.