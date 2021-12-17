США готовят новые пакеты военной помощи Украине

США постоянно оценивают потребности Украины в дополнительной военной помощи. Такие пакеты активно рассматриваются, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил помощник президента США Джейк Салливан.

"Мы постоянно оцениваем дополнительные потребности (в военной помощи - ред.), которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются" , - сказал Салливан в ходе выступления в Совете международных отношений.

Он также отметил, что США продолжат военную помощь Украине. Решение о новых поставках будет принимать президент Джо Байден.

Напомним, накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в проекте бюджета США на 2022 года заложено 756 млн долларов на помощь Украине.