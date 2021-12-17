В Кремле рассказали об интеграции с Беларусью

Дмитрий Песков утверждает, что без России Беларусь бы "быстро превратили неизвестно во что", сообщает Zerkalo.

Когда "полноформатно заработает" интеграция Беларуси и России, жизнь в странах станет лучше. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"У нас не добавится друзей и по периметрам наших границ не добавится стабильности и дружелюбности. Пока тенденция к тому, что добавляется конфликтный потенциал", - утверждает Песков, добавляя, что его якобы создают страны-соседи .

Насчет белорусско-российских союзных отношений, то, по словам Пескова, они развивались "с разными темпами", возникали и разногласия.

"Все-таки не забывайте, что, несмотря на Союзное государство, Беларусь - это суверенная страна и Лукашенко - президент суверенной страны. Он имеет свои воззрения на то, как идти дальше - стоит ли глубже интегрироваться или замедлить этот процесс", - сказал Песков .

По мнению Пескова, подписание союзных программ позволит продвинуться, но до какой степени - сказать никто не может, так как "никто не хочет забегать вперед".

"Конечная цель этой интеграции - это выгода двух народов. И когда это все полноформатно заработает, мы почувствуем на нашей жизни, что нам стало лучше. И мы почувствуем, и белорусы почувствуют", - утверждает Песков .

Относительно риторики Лукашенко, Песков посоветовал "не забывать, что он находится под гигантским международным давлением".

"И Беларусь становится жертвой очень-очень агрессивного поведения. Может, не надо об этом говорить, но белорусам очень повезло, что есть мы рядом. И то что мы рядом, им помогает устоять от этого агрессивного отношения", - сказал Песков .

Как утверждает спикер Кремля, без России Беларусь бы "быстро превратили неизвестно во что", "даже не в Украину - было бы хуже".