Штрафы за нарушения ПДД: сколько и за что придется заплатить

За нарушение правил дорожного движения все участники несут ответственность. Административную или уголовную — зависит от тяжести нарушения и его последствий, сообщает Новое время.

Самые большие штрафы за нарушение ПДД

За езду в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических веществ предусмотрены наиболее высокие штрафы. Однако их величина непосредственно связана с предыдущей «репутацией» водителя на дороге. Итак, установлены следующие штрафы и их прецеденты:

17 тыс. грн с лишением водительского удостоверения сроком на один год — при первом задержании в состоянии алкогольного опьянения;

34 тыс. грн с лишением водительского удостоверения сроком на три года — при втором задержании;

51 тыс. грн с лишением водительского удостоверения сроком на 10 лет и конфискацией транспортного средства — при двукратном задержании в течение одного года.

При повторном (втором) задержании штраф может быть заменен административным взысканием с последующим 10-суточным арестом. Вне зависимости от применяемого вида ответственности, будет проведено изъятие транспортного средства (авто) с платным правом возврата.

При двукратном задержании за год штраф может быть заменен арестом на 15 суток.

Отказ от освидетельствования на предмет алкогольного опьянения влечет за собой дополнительный штраф в размере 40,8 тыс. грн.

Уголовная ответственность наступает, если по вине нетрезвого водителя в ДТП есть пострадавшие лица.

Штрафы для участников ДТП

Сумма штрафа за создание ДТП зависит от поведения водителя, спровоцировавшего аварийную ситуацию на дороге, и последствиями ДТП. В связи с этим установлены следующие суммы штрафов:

850 грн — за факт совершения ДТП;

1190 грн — за повреждение транспортных средств других участников ДТП;

3400 грн с возможным лишением водительского удостоверение сроком до двух лет — за скрытие с места происшествия водителя-инициатора ДТП.

Кроме того, виновник ДТП, кроме расходов на ремонт своего авто, должен возместить пострадавшим потраченные на ремонт денежные средства. Их можно делегировать страховой компании, заблаговременно заключив соответствующий договор.

Штрафы за нарушение ПДД без создания ДТП

Размер этих штрафов также имеет причинно-следственные связи. Связь между поведением на дороге водителя и степенью тяжести рисков из-за него выражается в следующем размере штрафов:

1700 грн — за превышение установленной в населенных пунктах скорости на более, чем на 50 км/ч;

1445 грн — за создание аварийной ситуации на дороге;

680 грн — за непредоставление преимущества автомобилям экстренных спасательных служб;

510 грн — за нарушение правил обгона и проезда перекрестков;

510 грн — за разговоры по мобильному телефону во время управления транспортным средством;

510 грн — за непристегнутый ремень безопасности во время движения;

340 грн — за превышение установленной скорости от 20 до 50 км/ч.

Штрафы для пешеходов и велосипедистов

За нарушение правил дорожного движения предусмотрены штрафы для пешеходов, велосипедистов и погонщиков животных и птиц:

255 грн — за переход дороги пешеходом в неположенном месте и отсутствие светоотражающих элементов на одежде в темное время суток;

425 грн — за нарушение ПДД велосипедистом или лицом, которое управляет лошадью, гужевой повозкой;

680 грн — за участие в дорожном движении вышеупомянутых лиц в состоянии алкогольного опьянения.

850 грн — за создание пешеходом или велосипедистом аварийной ситуации на дороге.

Последний штраф может быть заменен привлечением к общественным работам на период от 20 до 40 часов.