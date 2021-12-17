Власть потеряла уникальный шанс на изменения - Разумков

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что власти потеряли уникальный шанс сделать серьезные изменения в Украине с 2019 года. По его словам, таких возможностей не было ни у одного президента страны, сообщает Обозреватель.

Об этом политик заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 17 декабря. Разумков подчеркнул, что сейчас глава государства не выполняет обязательства гаранта Конституции.

"Тогда был уникальный шанс, которого не было ни у одно президента. Это полная монополия власти; все силовики для борьбы с коррупцией и достижения тех результатов, которые ждало общество. Это был шанс на новое правительство, не замешанное в коррупции и готовое для внедрения реформ; монобольшинство в Верховной раде, которого никогда не было, а теперь никогда не будет" , – сказал политик.

Он отметил, что позитивные изменения все же есть, однако больших проблем, которые относятся к полномочиям президента (обеспечение прав и свобод граждан), хватает.