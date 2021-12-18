Сын украинского судьи выиграл авто в конкурсе среди вакцинированных

В Виннице сын судьи выиграл автомобиль Toyota Corolla в конкурсе, который проводился среди вакцинированных горожан. Это 22-летний Артур Смелянец, сообщает Обозреватель.

Как пишет местное издание, результаты будут проверены, после чего состоится вручение призов. Акцию проводил городской совет.

Результаты розыгрышей.
Результаты розыгрышей.

Отмечается, что розыгрыш призов проводился случайным образом с помощью сайта random.org. Кроме автомобиля, было разыграно 50 телевизоров и 50 велосипедов.

Смелянец обошел 28 тысяч других участников акции. Он является сыном судьи винницкого Седьмого апелляционного админсуда Эдуарда Смелянца, что подтвердила представитель пресс-службы суда Инга Гаврилюк.

По словам победителя, он был шокирован тем, что выиграл главный приз.

Победитель розыгрыша автомобиля.
Победитель розыгрыша автомобиля.

Издание подчеркивает, что по условиям конкурса, запрещено было принимать участие в нем только сотрудникам исполнительных органов власти и депутатам горсовета.

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