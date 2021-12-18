Сын украинского судьи выиграл авто в конкурсе среди вакцинированных

В Виннице сын судьи выиграл автомобиль Toyota Corolla в конкурсе, который проводился среди вакцинированных горожан. Это 22-летний Артур Смелянец, сообщает Обозреватель.

Как пишет местное издание, результаты будут проверены, после чего состоится вручение призов. Акцию проводил городской совет.

Результаты розыгрышей.

Отмечается, что розыгрыш призов проводился случайным образом с помощью сайта random.org. Кроме автомобиля, было разыграно 50 телевизоров и 50 велосипедов.

Смелянец обошел 28 тысяч других участников акции. Он является сыном судьи винницкого Седьмого апелляционного админсуда Эдуарда Смелянца, что подтвердила представитель пресс-службы суда Инга Гаврилюк.

По словам победителя, он был шокирован тем, что выиграл главный приз.

Победитель розыгрыша автомобиля.

Издание подчеркивает, что по условиям конкурса, запрещено было принимать участие в нем только сотрудникам исполнительных органов власти и депутатам горсовета.