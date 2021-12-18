НКРЭКУ приняла финальное решение о сертификации "Укрэнерго"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла окончательное решение о сертификации НЭК Укрэнерго по стандартам ISO, сообщает Новое время.

Согласно информации пресс-службы Укрэнерго, регулятор с 1 января 2022 года также аннулировал лицензию организации на ведение хозяйственной деятельности по передаче электрической энергии, выданную в 2014 году. С этой же даты Укрэнерго получило новую лицензию на деятельность по передаче.

Такое решение было обусловлено завершением процедуры сертификации компании.

15 апреля Рада приняла закон о сертификации оператора системы передачи НЭК Укрэнерго. При подготовке ко второму чтению в законопроект добавили нормы, позволяющие внедрять совместные аукционы между Украиной и соседними с ОСП зонами ENTSO-E.

В 2020 году Укрэнерго получило 27,5 млрд грн убытка. В Министерстве финансов Украины, комментируя убытки Укрэнерго, заявили, что было согласовано предоставление государственных гарантий на кредитные средства с целью погашения задолженности перед производителями зеленой энергетики.