Шуфрич подрался после эфира с главой МОЗ Ляшко - Скрыпин

Депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич за кулисами ток-шоу "Право на владу" с кулаками набросился на министра здравоохранения Виктора Ляшко, рассказал журналист Роман Скрыпин, сообщает Новое время.

По словам журналиста, депутат от ОПЗЖ вел себя за кулисами ток-шоу дерзко, а также набросился на Виктора Ляшко.

"Шуфрич не несет никакой ценности. Этот человек — это манипулятор с прописной буквы „г*мно“. Вчера это было очевидно, он начал манипулировать Майданом, где ты открываешь рот и говоришь об этом? Тебя давно не п**дили. И вчера был интересный случай: вне эфира Шуфрич набросился с кулаками на министра здравоохранения Виктора Ляшко. И тут уже не до смеха, потому что это происходило не в эфире, не ради шоу, он набросился на Ляшко и оторвал пуговицы ему с пиджака. Поведение Нестора Шуфрича странное. Хотя он может это делать, потому что Шуфрича давно не п**дили. Очевидно, уже пора" , — заявил он.

Ляшко и Шуфрич пока не комментировали этот инцидент.