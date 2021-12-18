Разумков предупредил об угрозе из-за цен на газ

Из-за роста цен на газ в Украине могут остановиться хлебозаводы.﻿ Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" экс-спикер Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков, сообщает Украина 24.

"С газом следующая ситуация - уже поднялся вопрос о хлебе. Накануне обратился "Укрхлебпром" к президенту и премьеру с письмом с просьбой либо обеспечить социальную цену на газ, либо они остановятся. Они покупают сейчас газ по 52 тысячи гривен. Считайте себестоимость хлеба , каким он должен быть тогда на полках и сколько это вам будет стоить. Или они остановятся и не будут его производить. Если мы, как аграрное государство, перестанем производить хлеб, это уже коллапс" , - подчеркнул экс-спикер.

Разумков также прокомментировал ситуацию с ценами на газ для населения:

"Сегодня говорят, что для населения газ будет стоить 8 гривен. 8 гривен - это то, что вы платите из своего кармана сегодня. А параллельно государство должно будет все это компенсировать из бюджета. А кто наполняет бюджет? Вы же и наполняете! Это же не берется из кармана народных депутатов, президента, премьер-министра".