Гогилашвили подтвердил, что живет в одном доме с главой ГУР

Уволенный с должности заместителя министра внутренних дел Александр Гогилашвили рассыпался в комплиментах руководителю Главного управления разведки (ГУР) Кириллу Буданову и подтвердил, что сейчас проживает с ним под одной крышей, сообщает Деловая столица.

Об этом Гогилашвили рассказал в интервью изданию "Бабель".

"Кирилл Алексеевич — мой друг. Я твердо считаю, что ни один человек, который что-то заявляет о Буданове, не стоит и его ногтя. У этого человека много боевых ранений, только хирургических операций больше 20, он проливает кровь за эту страну. За людей, которые греют свои жопы на диванах. И эти люди вообще смеют рот открывать? Этот человек заслуживает как минимум уважения. На него совершили не одно покушение, взорвали машину. Это же ненормально — показывать его передвижения. Я когда это вижу, у меня волосы дыбом встают. Это герой страны, кавалер всех орденов. Кем нужно быть, чтобы ставить его под сомнение?" , — сказал Гогилашвили.

На вопрос журналистки, обсуждал ли он с Будановым какие-либо вещи, касающиеся национальной безопасности, бывший чиновник ответил, что "никогда в жизни".