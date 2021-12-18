В ОП планируют полностью перевести страну на украинский газ

Украина планирует полностью снабжать себя природным газом из-за сокращения его потребления. Этого удастся добиться путем термомодернизации зданий, а также увеличения добычи, сообщает Новое время.

Об этом на заседании координационного энергетического штаба по ситуации в энергетической сфере и прохождении отопительного сезона сообщил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.

По его словам, Украина планирует в ближайшие 3−4 года реализовать программу для увеличения добычи природного газа до 23−25 миллиардов кубометров против нынешних 18−19 миллиардов кубометров.