Богдан озвучил тревожный энергетический прогноз на зиму

В Украине наступает энергетический кризис, заявляет руководитель Офиса президента Украины (2019-2020) Андрей Богдан, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" вечером в пятницу. Богдан отметил, что на сегодня потребление электроэнергии, которую использует государство для своих нужд, меньше объемов ее производства в Украине. Также он заявил, что на сегодня работает 14 из 15 атомных блоков.

"За историю Украины никогда такого количества атомных электрических блоков не работало. Максимум работало 13, а один был на ремонте, еще один – в резерве" , - пояснил он.

Экс-чиновник говорит, что власти в феврале планируют запустить все 15 блоков.

"Это за тем, что изучала инженерная мысль, когда строила эти атомные энергетические блоки. Никогда не работало 15 блоков. И к каким последствиям это приведет мы не знаем" , - подчеркнул Богдан.

Он также отметил, что на сегодня в Украине большая нехватка угля для ТЭС.

"Мы работаем с колес, фактически, все, что мы добываем, сразу идет на производство" , - сказал он.

И добавил, что если температура воздуха понизится до -15 градусов, то в день нужно будет не 60 тысяч тонн угля, как сегодня, а в два раза больше.