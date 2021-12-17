Нацкомиссия передумала штрафовать Нафтогаз

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила штраф в размере почти 1,2 млн гривен, ранее наложенный на НАК "Нафтогаз Украины" из-за недопуска представителей комиссии к проверкам, сообщает Укринформ.

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании 17 декабря. Регулятор заменил штрафные санкции на предостережение недопущения в дальнейшем нарушения лицензионных требований и законодательства. Кроме того, НКРЭКУ проведет внеплановые проверки Нафтогаза.

Ранее, 3 декабря, НКРЭКУ оштрафовала Нафтогаз на 1,156 млн грн из-за недопуска представителей регулятора к проверкам компании. НАК "Нафтогаз Украины" назвала "по меньшей мере странным" решение энергетического регулятора оштрафовать компанию.