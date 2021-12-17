В США уволили более сотни морпехов за отказ от вакцинации

В Соединенных Штатах уволили из рядов Корпуса морской пехоты более 100 военных, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19, сообщает Укринформ.

Как информирует BBC, в Корпусе морской пехоты в четверг заявили, что уволили 103 человека за отказ вакцинироваться. В морской пехоте отметили, что 95% военных уже прошли полный курс вакцинации, о медицинских противопоказаниях заявили около 1000 человек, еще около 3000 заявили о религиозных мотивах.

СМИ отмечает, что хотя большинство военных армии и ВМС США вакцинировались, несколько тысяч военнослужащих все еще отказываются прививаться. В общей сложности таких военных насчитывается до 20 тысяч.

В четверг представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что те тысячи военнослужащих, которые не вакцинированы, «все еще имеют возможность поступить правильно для себя и для своих подразделений».