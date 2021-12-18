Украину покинули миллионы человек: названы масштабы миграции

Из Украины за 11 лет выехали и не вернулись 3,3 млн человек. Только в 2021-м число мигрантов (за 10 месяцев) составило 600 тыс, сообщает Обозреватель.

По данным Опендатабот, в текущем году масштабы миграции достигли рекордной отметки. Согласно информации Государственной пограничной службы, до 2014-го ежегодно страну покидали 500 тыс. человек.

А вот после 2014-го эта цифра уменьшилась. В 2020-м из-за карантинных ограничений по всему миру в страну начали возвращаться украинцы. Прирост составил 80 тыс. Но уже в 2021-м, вероятно, многие из них снова покинули страну. Всего за 10 месяцев число "уехавших" составило 600 тыс.

"Судя по показателям 2021-го, можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3.3 млн человек" , – отмечают в Опендатабот.

Сколько украинцев уехало из страны. Источник: Опендатабот

Как менялось количество мигрантов:

2011 год – уехали и не вернулись 417,514 человек

2012 год – уехали и не вернулись 513,169 человек

2013 год – уехали и не вернулись 485,350 человек

2014 год – уехали и не вернулись 560,213 человек

2015 год – уехали и не вернулись 16,431 человек

2016 год – уехали и не вернулись 126,871 человек

2017 год – уехали и не вернулись 203,351 человек

2018 год – уехали и не вернулись 211,290 человек

2019 год – уехали и не вернулись 202,091 человек

2020 год – вернулись 80,660 человек

10 месяцев 2021 года – уехали и не вернулись 660,302 человек.

Отмечается, что в Украине из-за трудовой миграции возник дефицит рабочих специалистов. Слесари, сварщики, столяры уезжают на заработки в Польшу, при этом в столице Украины хороший мастер может зарабатывать не меньше украинского заробитчанина в соседней стране.