Украину покинули миллионы человек: названы масштабы миграции
Из Украины за 11 лет выехали и не вернулись 3,3 млн человек. Только в 2021-м число мигрантов (за 10 месяцев) составило 600 тыс, сообщает Обозреватель.
По данным Опендатабот, в текущем году масштабы миграции достигли рекордной отметки. Согласно информации Государственной пограничной службы, до 2014-го ежегодно страну покидали 500 тыс. человек.
А вот после 2014-го эта цифра уменьшилась. В 2020-м из-за карантинных ограничений по всему миру в страну начали возвращаться украинцы. Прирост составил 80 тыс. Но уже в 2021-м, вероятно, многие из них снова покинули страну. Всего за 10 месяцев число "уехавших" составило 600 тыс.
"Судя по показателям 2021-го, можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3.3 млн человек", – отмечают в Опендатабот.
Как менялось количество мигрантов:
- 2011 год – уехали и не вернулись 417,514 человек
- 2012 год – уехали и не вернулись 513,169 человек
- 2013 год – уехали и не вернулись 485,350 человек
- 2014 год – уехали и не вернулись 560,213 человек
- 2015 год – уехали и не вернулись 16,431 человек
- 2016 год – уехали и не вернулись 126,871 человек
- 2017 год – уехали и не вернулись 203,351 человек
- 2018 год – уехали и не вернулись 211,290 человек
- 2019 год – уехали и не вернулись 202,091 человек
- 2020 год – вернулись 80,660 человек
- 10 месяцев 2021 года – уехали и не вернулись 660,302 человек.
Отмечается, что в Украине из-за трудовой миграции возник дефицит рабочих специалистов. Слесари, сварщики, столяры уезжают на заработки в Польшу, при этом в столице Украины хороший мастер может зарабатывать не меньше украинского заробитчанина в соседней стране.