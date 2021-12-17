США согласовали позиции по "СП-2" с правительством ФРГ

Новое правительство Германии во главе с Олафом Шольцем поддерживает ранее достигнутые с США договоренности относительно Nord Stream 2, включая гарантии безопасности для Украины и Европы, а также возможность остановки газопровода в случае агрессии РФ, сообщает Укринформ.

Об этом заявила на телефонном брифинге в пятницу в Вашингтоне высокопоставленная чиновница администрации США.

«Что касается Nord Stream 2, вы видели соглашение, заключенное между США и Германией в контексте влияния (газопровода – ред.) на безопасность Украины, а также на европейскую безопасность» , - отметила представительница американской администрации.

Она подчеркнула, что в настоящее время между США и Германией существует понимание поддержки Украины, а также будущей судьбы российского газопровода, «включая упоминание о его остановке в случае дальнейшей агрессии (со стороны РФ – ред.»).