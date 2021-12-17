США согласовали позиции по "СП-2" с правительством ФРГ
Новое правительство Германии во главе с Олафом Шольцем поддерживает ранее достигнутые с США договоренности относительно Nord Stream 2, включая гарантии безопасности для Украины и Европы, а также возможность остановки газопровода в случае агрессии РФ, сообщает Укринформ.
Об этом заявила на телефонном брифинге в пятницу в Вашингтоне высокопоставленная чиновница администрации США.
«Что касается Nord Stream 2, вы видели соглашение, заключенное между США и Германией в контексте влияния (газопровода – ред.) на безопасность Украины, а также на европейскую безопасность», - отметила представительница американской администрации.
Она подчеркнула, что в настоящее время между США и Германией существует понимание поддержки Украины, а также будущей судьбы российского газопровода, «включая упоминание о его остановке в случае дальнейшей агрессии (со стороны РФ – ред.»).
«У нас были хорошие переговоры с новым правительством Германии, и они сделали несколько собственных очень решительных заявлений относительно Nord Stream 2, а также относительно их поддержки соглашения, которое мы заключили с ними», - отметила чиновница.