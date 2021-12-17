В Госдепе оценили переговоры Донфрида в Киеве, Москве и Брюсселе

Госдепартамент США назвал «продуктивными» переговоры по ситуации вокруг Украины помощницы госсекретаря США Карен Донфрид во время ее визитов в Украину, Россию, а также столицу Бельгии, где сосредоточены руководящие институты ЕС и НАТО, сообщает Укринформ.

Об этом заявила в пятницу во время телефонного пресс-брифинга в Вашингтоне заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Джалина Портер.

«Помощница госсекретаря США, председатель Бюро по вопросам Европы и Евразии доктор Карен Донфрид вернулась сегодня с визитов в Киев, Москву и Брюссель. Ее поездка была продуктивной» , - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

Она подчеркнула, что европейское турне Донфрид стало дополнительной возможностью подтвердить поддержку Украины и призвать Россию к деэскалации и продвижению дипломатического пути в целях урегулирования. Кроме того, по ее словам, это дало возможность тесной координации (Соединенных Штатов – ред.) с союзниками по НАТО и партнерами в ЕС.

В Госдепе напомнили, что помощница госсекретаря провела встречи в Киеве с главой Администрации Президента Украины Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также первым заместителем главы делегации Украины в ТКГ Андреем Костиным. Она, в частности, подтвердила принцип, соблюдаемый администрацией Байдена «никаких решений или дискуссий об Украине без Украины».

В России Карен Донфрид провела «прямые и откровенные» переговоры с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком и замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым. Она еще раз выразила поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и передала российской стороне, что любая эскалация приведет к «серьезным последствиям» для РФ.

После этого Карен Донфрид встретилась с союзниками и партнерами США по НАТО и ЕС в Брюсселе. Она рассказала о содержании переговоров в Киеве и Москве, обсудила следующие шаги по реагированию на действия РФ и подтвердила намерения США поддерживать тесную координацию с европейскими странами в этом вопросе.