Пентагон пока не видит изменений на границе РФ и Украины

Пентагон выступил с утверждением, что значительные российские силы остаются в районе границы с Украиной, США не видели серьезных изменений в этом. Такую версию озвучил в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби, сообщает ТАСС.

"Мы не видели каких-либо значимых изменений расстановки российских сил вокруг границы с Украиной. Там по-прежнему находятся значительные силы" , - сказал он.

На вопрос о возможности расширения военного присутствия США в странах "на восточном фланге НАТО", представитель Пентагона ответил:

"Мне нечего сообщить о новой ротации сил, касающихся наших союзников по НАТО. Мы располагаем значительными средствами в этом регионе."