В Минобороне прошла встреча с союзниками по вопросам партнерства

Министр обороны Алексей Резников во время встречи с послами иностранных государств в Украине и аккредитованными в Украине атташе по обороне заверил в поддержании и расширении военно-политического диалога с руководством НАТО и ЕС.

Как отмечает Минобороны, министр поблагодарил представителей государств-партнеров за непреклонную поддержку Украины в разных сферах, отметив неизменность избранного стратегического курса и подчеркнув важность стратегических отношений. Он проинформировал иностранных гостей о приоритетах министерства на пути реформ в условиях как гибридного противоборства с РФ, так и противостояния России на восточных рубежах Украины.

По словам Резникова, единственный способ предотвратить эскалацию — показать Кремлю, что цена этой эскалации будет неприемлемо высокой. Не только в военном, но и социальном и экономическом плане. Общаясь с представителями дипломатического корпуса, глава Минобороны заверил их в поддержании и расширении военно-политического диалога с руководством НАТО и ЕС и выполнении всех международных обязательств и программ сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и стран-партнеров.

Министр отметил приоритеты деятельности и главные задачи трансформации оборонного ведомства, отметив важность углубления оборонных аспектов сотрудничества в контексте евроатлантической интеграции Украины. В частности, в 2022 году на территории Украины состоится 10 международных учений, кроме этого, наши воины примут участие в 16 учениях за рубежом.

“Постоянный обмен опытом – это один из лучших способов повышения профессионализма. Уже со следующего года планируется активизировать взаимодействие по программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны ЕС в интересах усиления возможностей Вооруженных сил Украины» , - сказал глава оборонного ведомства.

Как пример актуального углубления сотрудничества с нашими партнерами, министр привел опыт сотрудничества с литовскими и польскими партнерами в рамках ЛитПолУкрбриг (Литовско-Польско-Украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского — ред.).

Кроме того, министр с благодарностью отметил усилия специалистов, работающих в тренировочных миссиях. Это JMTG-U, ORBITAL, UNIFIER, а также литовская тренировочная миссия. По словам Резникова, Украина заинтересована увеличить количество инструкторов и расширить их присутствие на территории Украины. Отдельным блоком министр отметил дальнейшее углубление сотрудничества с ключевыми партнерами Украины в сфере обороны - США, Великобритания, Канада, Турция, Польша.

В свою очередь, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный также поблагодарил представителей дипломатического корпуса за оказанную помощь и отметил необходимость консолидированной поддержки Украины в противостоянии российской вооруженной агрессии.

“Для сдерживания врага нужны мощные вооруженные силы Украины. Из чего состоит их мощность? Первое – это люди. У нас сегодня есть молодежь, которая сформировалась за время войны и готова к последней капле крови защищать Родину. Второе – это опыт. У нас есть уникальный опыт сопротивления противнику, в несколько раз численно превосходящий наши силы. Третье – это первоочередные задачи, которые нуждаются в решении” , – отметил Залужный.

К этим задачам, по его словам, входят завершение реформы Вооруженных сил Украины, приобретение взаимосовместимости с вооруженными силами государств-членов НАТО, подготовка, в том числе увеличение совместных со странами-партнерами учений, и перевооружение войска.