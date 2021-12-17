США ответят РФ на предложения по НАТО на следующей неделе - Bloomberg

Россия потребовала от НАТО вернуться к состоянию на 1997 год, вывести войска из стран Восточной Европы и прекратить дальнейшее расширение, что является беспрецедентным вызовом для Вашингтона и его союзников, сообщает Укринформ.

Согласно материалам Bloomberg, предложения, изложенные в двух проектах соглашений, обнародованных российским МИДом в пятницу, вызвали скептическую реакцию со стороны Альянса, который и раньше отвергал подобные требования, несмотря на то, что и США, и НАТО заявили о готовности обсуждать с Москвой вопросы европейской безопасности

Мы видели российские предложения, мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами. Мы не будем ставить под угрозу ключевые принципы, на которых строится европейская безопасность, в том числе и то, что все страны имеют право самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне» , - сказала журналистам представитель Белого дома Джен Псаки.

Россия должна ослабить напряженность вокруг Украины как «обязательное условие» для начала переговоров, отметил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

Дипломаты НАТО пытаются понять, есть ли предложенные российским МИДом проекты соглашений начальным гамбитом в переговорах или заведомо неприемлемым пакетом, направленным на то, чтобы сорвать переговоры еще до их начала.

Чиновник Белого дома, разговаривавший с журналистами на условиях анонимности, сказал в пятницу, что некоторые из предложений могут быть использованы, а некоторые неприемлемы, и США планируют дать ответ России на следующей неделе. Он также отметил, что США хотят увидеть рождественское прекращение огня и обмен пленными между Россией и Украиной.