В Дании у почти четверти COVID-зараженных подтвердили "Омикрон"

В Дании у каждого пятого заразившегося коронавирусом человека выявляют штамм Омикрон, власти вводят новые ограничения. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает Корреспондент.

"За последние 24 часа зарегистрировано 11 194 случая инфицирования коронавирусом, более 500 человек были госпитализированы. Сегодняшние ограничения повлияют на культурную жизнь, но благодаря вакцинам речь не идет о полном закрытии общества, как в прошлый раз" , - цитирует издание The Guardian главу правительства.

По словам Фредериксен, власти закроют спортзалы, казино, парки развлечений, конференц-залы, кинотеатры, художественные галереи. При этом их владельцы получат финансовую компенсацию.

Кроме того, вводятся ограничения на количество покупателей и посетителей в магазинах и ресторанах, персонал обяжут носить защитные маски. Для поездок на общественном транспорте на дальние расстояния вводится требование COVID-паспорта.