Датские ученые сообщили о побочке вакцины Moderna

Ученые изучили, насколько часто разные вакцины от коронавируса могут вызывать миокардит (воспаление сердечной мышцы). Они пришли к выводу, что в случае с Moderna это случается в четыре раза чаще, чем с Pfizer, сообщает Обозреватель.

В исследовании датского Statens Serum Institute принимали участие 85% жителей Дании (4,9 млн человек) старше 12 лет.

Исследователям удалось обнаружить, что один случай воспаления сердечной мышцы приходился на 71 тысячу вакцинированных Pfizer. В случае с Moderna – один случай на 24 тысячи вакцинированных. Подавляющее большинство воспалительных процессов проходило в легкой форме.

Автор исследования Андерс Хвиид пояснил, что их выводы не принижают многочисленные преимущества вакцин от COVID-19. Также он напомнил, что само по себе заболевание коронавирусом может спровоцировать миокардит.