В Украине наблюдается бум на некоторые вакансии: платят 800 гривен в день

В Украине накануне праздников увеличилось число предложений о временной сезонной работе становиться больше. Произошел бум вакансий для продавцов елок, поваров, охранников, сообщает Обозреватель.

"Специфика сезонных вакансий состоит в том, что часто компании предлагают ежедневную оплату при таком временном трудоустройстве. Такой формат сотрудничества устраивает работодателей, ведь специфика работы иногда вынуждает их быстро находить людей и справляться с текучкой кадров. Соискателям, с их стороны, ежедневная оплата тоже удобна – у многих людей, которые устраиваются на такие работы, нет значительной финансовой подушки" , – рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble.

Больше всего таких вакансий сейчас доступно в Киеве, но рост отмечается по всей стране, особенно в городах-миллионниках. Работодатели ищут людей, готовых работать за 700-800 гривен в день. На такой же заработок в день могут рассчитывать и повара, готовящие глинтвейн – популярный зимний напиток, который есть на каждой новогодней ярмарке. Поварам сейчас предлагают в среднем 800 гривен за рабочий день.

Также стало больше вакансий для охранников точек продаж елок – преимущественно, это работа в ночные смены, когда нет активной торговли. Им предлагают вознаграждение в размере 500 гривен за ночь работы.