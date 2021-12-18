Эксперт назвал предложения РФ по НАТО "фиговым листочком"

Профессор Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань назвал предложения РФ по Украине и НАТО "фиговым листочком", сообщает УНИАН.

Об этом он заявил в комментарии изданию относительно проекта соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора, опубликованного на сайте российского МИД.

По его мнению, это предложение является пропагандой со стороны России для того, чтобы переложить ответственность на страны НАТО.

"Потому что даже если мы посмотрим на это предложение соглашения, то оно предусматривает, что должна быть возвращена ситуация к тому, что было в 1997 году. А на тот момент российские войска, кстати, занимали даже большую территорию, чем та, которую они занимают сейчас" , - считает эксперт.

Гарань уточнил, что тогда русские войска находились в республиках бывшего СССР, а значит, согласно этому предложению РФ российские войска могут оставаться в Грузии, Армении, в Крыму, в Молдавии и так далее.

"В то же время, это абсолютно нереалистично, потому что за то время изменилась геополитическая ситуация и, действительно, страны Восточной Европы стали членами НАТО, а ведь они стали членами НАТО, потому что Россия для них представляла угрозу. И сейчас расширенное военное присутствие НАТО в странах Балтии, Польше, Румынии связано с действиями России в Украине после 2014 года. Поэтому своим предложением Россия хочет повлиять не только на Украину, здесь и Молдова, и Грузия, и Польша, и Румыния, и другие страны Закавказья и страны Балтии. Поэтому я думаю, что это абсолютно нереалистичное предложение, абсолютно пустое и чисто пропагандистское" , - подчеркнул он.

По словам профессора, в проекте соглашения Россия ссылается на международные документы и договоры, которые сама же и нарушает не только в Украине, но и в других странах.

В частности, до 1999 года было принято решение, что РФ должна вывести своих так называемых миротворцев из Приднестровья, но она не сделала этого до сих пор.

Как уточнил Гарань, здесь речь идет не только о военной безопасности, но и о применении Россией биологического оружия на территории Великобритании, и о политических убийствах на территории европейских стран.

"Поэтому это очень цинично и в стиле советской пропаганды, а потом пропаганды российской - переложить ответственность с больной головы на здоровую..." - пояснил он.

Гарань считает, что эта пропаганда направлена на россиян и на пророссийских лоббистов в других странах, в том числе в Европе.

"Потому что и там есть такие пророссийские лоббисты. Вот они и будут кричать, что Россия хочет мира и это такой НАТО плохой... Поэтому это предложение - это просто фиговый листочек" , - подчеркнул он.

В то же время эксперт предполагает, что проект этого соглашения Россия сможет использовать и как предмет для торга.