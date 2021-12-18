ЕС заказал партию вакцины, адаптированной к "Омикрону"
Для Евросоюза за 100 дней планируют произвести 180 млн доз вакцины от коронавируса Comirnaty от BioNTech\Pfizer. Она адаптирована к новому штамму Омикрон, сообщает Новое время.
"Наши контракты предполагают, что компании при необходимости разработают адаптированные вакцины в течение 100 дней", - написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Глава Еврокомиссии напомнила, что «Омикрон действительно является для нас угрозой». По ее словам, мутация коронавируса быстро распространяется по странам и существует опасность ее устойчивости к уже имеющимся вакцинам.