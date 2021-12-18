ЕС заказал партию вакцины, адаптированной к "Омикрону"

Для Евросоюза за 100 дней планируют произвести 180 млн доз вакцины от коронавируса Comirnaty от BioNTech\Pfizer. Она адаптирована к новому штамму Омикрон, сообщает Новое время.

"Наши контракты предполагают, что компании при необходимости разработают адаптированные вакцины в течение 100 дней" , - написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Increased vaccination is the only way out of the pandemic.The @EU_Commission has provided Member States with the millions of doses needed.We continue to encourage Member States to order the necessary quantities. https://t.co/AY232HmfZF — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 16, 2021

Глава Еврокомиссии напомнила, что «Омикрон действительно является для нас угрозой». По ее словам, мутация коронавируса быстро распространяется по странам и существует опасность ее устойчивости к уже имеющимся вакцинам.