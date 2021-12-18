ООН признала стороны конфликта в Эфиопии нарушителями прав человека

Организация Объединенных Наций обвинила обе стороны вооруженного конфликта в Эфиопии в массовых нарушениях прав человека. С таким заявлением выступил Совет ООН по правам человека на саммите в Женеве, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

Согласно материалам BBC, на саммите отметили, что вооруженный конфликт в стране представляет опасность для всего региона и призвали стороны к примирению.

На этом саммите, организованном при содействии Европейского Союза, Совет по правам человека должен определиться относительно дальнейших действий. В частности, этот орган ООН может создать специальную международную комиссию, которая будет расследовать возможные случаи военных преступлений, о которых ранее сообщали правозащитные организации.

Эфиопия уже осудила это заявление как политически мотивированное, а посол Эфиопии в Швейцарии заявил, что такие решения играют на руку повстанцам Тиграя.

Согласно заявлению Совета по правам человека, в Эфиопии остаются под арестом от 5 000 до 7 000 человек. Также сообщается о многочисленных нарушениях со стороны повстанцев.

Повстанцы из Фронта Освобождения Народа Тиграя (ФОНТ) отвоевали город Лалибела на севере Эфиопии спустя 11 дней после того, как его заняли правительственные войска.