на Филиппинах число жертв супертайфуна возросло до 19

В результате мощного тайфуна Раи на Филиппинах погибли по меньшей мере 19 человек. Супертайфун Раи стал 15-м ураганом, обрушившимся на страну в этом году, сообщает Новое время.

"Погибли, по меньшей мере, 19 человек" , — отмечает одно из западных изданий со ссылкой на данные полиции и спасателей.

По данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий, из-за тайфуна более 330 тыс. человек были эвакуированы.

Фото: Philippine Coast Guard/Handout via REUTERS

Ущерб объектам дорожной инфраструктуры от прошлого тайфуна превысил $3,5 млн.

Фото: Philippine Coast Guard/Handout via REUTERS

Как отмечалось, на Филиппины обрушился мощный супертайфун Раи. Стихия достигла восточного побережья страны, спровоцировав ливни. Порывы ветра составляют до 260-300 км/ч.

Фото: Philippine Coast Guard/Handout via REUTERS

Миллионы людей все еще восстанавливают свои дома после нескольких разрушительных ураганов в конце прошлого года.