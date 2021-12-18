на Филиппинах число жертв супертайфуна возросло до 19
В результате мощного тайфуна Раи на Филиппинах погибли по меньшей мере 19 человек. Супертайфун Раи стал 15-м ураганом, обрушившимся на страну в этом году, сообщает Новое время.
"Погибли, по меньшей мере, 19 человек", — отмечает одно из западных изданий со ссылкой на данные полиции и спасателей.
По данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий, из-за тайфуна более 330 тыс. человек были эвакуированы.
Ущерб объектам дорожной инфраструктуры от прошлого тайфуна превысил $3,5 млн.
Как отмечалось, на Филиппины обрушился мощный супертайфун Раи. Стихия достигла восточного побережья страны, спровоцировав ливни. Порывы ветра составляют до 260-300 км/ч.
Миллионы людей все еще восстанавливают свои дома после нескольких разрушительных ураганов в конце прошлого года.