Иран приостановил переговоры по ядерному соглашению

В Вене по инициативе Тегерана завершился седьмой раунд переговоров касательно Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом объявил представитель Госдепартамента США на брифинге, сообщает Корреспондент.

"Иран решил, что ему нужно сделать перерыв, новый координатор будет решать, когда созвать всех обратно в Вену. Мы готовы вновь вернуться, но это был не наш выбор - уезжать из австрийской столицы" , - отметили в Вашингтоне.

По словам дипломата, США и другие страны-участницы дискуссии - Россия, Британия, Китай, Франция и Германия - готовы возобновить переговоры до конца года.

Что касается достигнутых на данный момент результатов встречи в Вене, в Госдепе заявили, что этот раунд оказался "лучше, чем мог быть, но хуже, чем должен был быть".

"Если бы мне нужно было подвести итоги второй части седьмого раунда, который только что завершился, то я бы сказал, что это было лучше, чем могло бы быть, но хуже, чем должно было быть, что оставляет нас в положении неопределенности касательно того, сможем ли мы достичь того, что нужно, за то короткое время, которое у нас осталось" , - уточнил он.

В частности, добавил чиновник, прогрессом стало то, что стороны пришли к общему пониманию относительно текста, касающегося вопросов по атому.