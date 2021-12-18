Как сократить расход горючего в авто: советы водителям

Автомобилисты придумывают массу приемов, как можно сэкономить на горючем. Кто-то заливает бензин подешевле, другие предпочитают открывать окна в транспорте, нежели включать кондиционер... хотя на самом деле такая практика может привести к обратному результату, сообщает РБК-Украина.

О простых и действенных способах добиться меньшего расхода бензина в любую пору года - читайте в материале ниже.

Как можно сэкономить горючее - советы