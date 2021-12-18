Российский боксер Бетербиев сумел сохранить свои титулы

Российский чемпион версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной федерации бокса (IBF) Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) победил американца Маркуса Брауна (24-2, 16 КО) и сохранил свои титулы. Бой в полутяжелом весе состоялся в канадском Монреале на арене Bell Centre, сообщает Обозреватель.

36-летний Бетербиев с первых минут захватил инициативу в ринге, с каждым отрезком наращивая свое давление.

Бетербиев доминировал в ринге. Источник: Twitter.com/ESPNRingside

Браун пытался контратаковать и в 4-й трехминутке нанес россиянину серьезное рассечение в центре лба. Оставшуюся половину кровь заливала лицо Артура, но судья позволил продолжить поединок.

В седьмом раунде 31-летний американцский боксер не выдержал прессинга, угодив в нокдаун.

Браун дважды падал в нокдаун. Источник: кадр из видео

Развязка наступила в 9-м раунде, когда Маркус отказался вставать после очередного нокдауна.

Маркс отказался подниматься. Источник: кадр из видео

Рефери зафиксировал технический нокаут.

Artur Beterbiev stops Marcus Browne to earn his 17th knockout in 17 pro fights. He remains the only world champion with a 100% KO rate ???? pic.twitter.com/6mGHtrBAxg — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 18, 2021