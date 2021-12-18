Шевченко прокомментировал свой антирекорд в "Дженоа"

"Дженоа" Андрея Шевченко в 18-м туре Серии А уступил "Лацио" со счетом 1:3, сообщает УНИАН.

Украинский тренер потерпел 5-е поражение в шести поединках чемпионата Италии, установив клубный антирекорд. Шевченко стал первым тренером в истории "Дженоа", который в дебютных шести матчах Серии А ни разу не смог выиграть.

45-летний специалист объяснил причины провала в интервью DAZN.

"Я недоволен результатом. Единственный позитив этого вечера - это забитый мяч. Мы пытались сыграть в свою игру, но их первый гол произошел из-за нашей ошибки. Команда попыталась отреагировать во втором тайме, но мы не смогли воспользоваться шансами.

Команда просто рассыпается при первой же ошибке. Мы старались действовать активнее, создавая перспективные ситуации. Нам нужно много работать, надо избегать индивидуальных ошибок, крайне редко мы играем как команда. Мы упорно работаем, и нам просто не хватает уверенности. Но я уверен, что придут и хорошие результаты".

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко