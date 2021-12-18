Лидер Баварии Левандовски установил невероятный рекорд
Мюнхенская "Бавария" уничтожила "Вольфсбург" в заключительном поединке Бундеслиги этого года со счетом 4:0. Роберт Левандовски забил на 87-й минуте матча. Таким образом, поляк записал в свой актив 43-й гол в Бундеслиге за календарный 2021 год, сообщает УНИАН.
Предыдущее достижение было у немца Герда Мюллера, который за 1972 год "настрелял" 42 гола. Роберт обновил этот безумный рекорд.
Напомним, что в мае текущего года Левандовски побил другой рекорд Герда Мюллера - по количеству забитых мячей за один сезон чемпионата Германии.
На церемонии "Золотой мяч-2021" Роберт получил награду лучшему нападающему года.
Роберт Левандовски: карьера в "Баварии"
- Левандовски пришел в "Баварию" в 2014 году на правах свободного агента. Его предыдущим клубом была "Боруссия" Дортмунд.
- В текущем сезоне 33-летний форвард забил 19 голов в 17 поединках Бундеслиги.
- С "Баварией" Левандовски 7 раз становился чемпионом Германии, трижды выигрывал Кубок Германии и 5 раз Суперкубок страны. По одному разу поляк побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.