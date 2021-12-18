Лидер Баварии Левандовски установил невероятный рекорд

Мюнхенская "Бавария" уничтожила "Вольфсбург" в заключительном поединке Бундеслиги этого года со счетом 4:0. Роберт Левандовски забил на 87-й минуте матча. Таким образом, поляк записал в свой актив 43-й гол в Бундеслиге за календарный 2021 год, сообщает УНИАН.

Предыдущее достижение было у немца Герда Мюллера, который за 1972 год "настрелял" 42 гола. Роберт обновил этот безумный рекорд.

Напомним, что в мае текущего года Левандовски побил другой рекорд Герда Мюллера - по количеству забитых мячей за один сезон чемпионата Германии.

На церемонии "Золотой мяч-2021" Роберт получил награду лучшему нападающему года.

Роберт Левандовски: карьера в "Баварии"