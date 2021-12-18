Украине понятна тактика Путина по отношению к НАТО – Минобороны

Президент РФ Владимир Путин хочет письменных гарантий по неуступлению Украины в НАТО. В Министерстве обороны Украины это прокомментировали, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире "24 канала".

"Мы все понимали, что именно это он преследует, просто это не озвучивали напрямую. Сейчас, очевидно, ставки увеличились и теперь он позволяет себе говорить откровенно то, что все и так понимали. Это очень серьезная и агрессивная заявка" , - сказала она.

По ее словам, Украина не будет отказываться от этих стремлений и Путин это очень хорошо осознает. И именно поэтому усложняет любой переговорный процесс таким требованием.