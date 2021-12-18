Кулеба рассказал о роли дипломатии в сдерживании РФ и мобилизации стран-партнеров

Благодаря активной дипломатической деятельности Украины удалось заручиться поддержкой международных партнеров и сдержать российскую эскалацию весной, а также инициировать воплощение комплексного пакета сдерживания РФ осенью 2021 года, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Активная дипломатическая деятельность президента Украины Владимира Зеленского и Министерства иностранных дел позволила снизить напряжение во время российской эскалации весной.

В настоящее время благодаря этой дипломатической работе нам удалось консолидировать мировую коалицию в поддержку Украины, а главное – инициировать в ноябре работу над воплощением комплексного пакета сдерживания России, основные параметры которого мы сформировали и предложили партнерам. Этот пакет включает политическую поддержку Украины и поддержку в сфере безопасности, разработку жестких санкций против государства-агрессора на случай дальнейшей эскалации" , - отметил министр на брифинге.

Он также напомнил, что в течение 2021 года Москва прибегла к двум угрожающим и беспрецедентно масштабным эскалациям: стягивание войск весной и новые угрозы вторжения осенью, которые продолжаются по сей день.

"Министерство иностранных дел как весной, так и сейчас работает в усиленном антикризисном режиме. МИД Украины находится в постоянном контакте с союзниками и партнерами для сдерживания агрессивных действий РФ. Все это дипломатия ради мира" , – заметил министр.

Кулеба напомнил, что 15-16 декабря президент Украины нанес визит в Брюссель, где провел переговоры с руководителями ЕС и НАТО.