Ермак переговорил с советником Байдена

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в субботу, 18 декабря, заявил, что обсудил с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном деэскалацию на границе Украины и разблокировку процесса мирного урегулирования, сообщает Корреспондент.

"В рамках постоянного диалога провел очередной телефонный разговор с Джейком Салливаном. Обсудили дальнейшие шаги в целях деэскалации ситуации вокруг Украины и разблокирования процесса мирного урегулирования" , - написал Ермак.

Глава Офиса президента также добавил, что очень ценит постоянное и эффективное взаимодействие Украины и США.