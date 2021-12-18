В Беларуси заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие

Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие из-за якобы угроз со стороны НАТО и деятельности Альянса в Польше и Украине, сообщает Новое время.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью российскому телеканалу RT Arabic.

Министр заявил, что НАТО якобы "вплотную приблизилось к белорусским границам, при этом военная активность альянса и количество военных учений значительно увеличились".

"То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши" , — сказал министр.

Глава МИД Беларуси также заявил, что НАТО сейчас якобы создает "плацдарм против России" и в Украине.

"Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает" , — сказал он.

Он заявил, что "происходящее в Украине используется руководством Североатлантического альянса для наращивания возможностей в регионе".