Китайцы сообщили о планах первой лунной миссии с экипажем

Китайские конструкторы надеются вскоре значительно сократить отставание от США в рамках реализации новой лунной программы. И если в NASA говорят о переносе планов, то китайцы сообщают о планах перенести первые пилотируемые лунные экспедиции тайконавтов с 2030-х годов на 2026 год или около того, сообщает 3Dnews.

На днях один из главных конструкторов китайских ракет-носителей в интервью на телевидении, посвящённом юбилейному 400-му запуску ракеты-носителя семейства «Чанчжэн» (Long March), сообщил, что новая ракета с экипажем будет запущена к Луне примерно в 2026 году. Уточним, официальной лунной программы у Китая пока нет, хотя страна ведёт переговоры с Россией о создании совместной обитаемой лунной базы после 2030 года и вынашивает планы самостоятельного освоения Луны.

Демонстрация макета китайской лунной ракеты на выставке в 2018 году. Источник изображения: CASC

Конструктор ракет семейства «Чанчжэн» уверен, что планы пилотируемого полёта к Луне выполнимы и соответствующие работы уже ведутся. За основу взят проект ракеты-носителя «Чанчжэн-5», а не более тяжёлой ракеты «Чанчжэн-9», как полагалось ранее. Новая трёхступенчатая лунная ракета высотой 90 метров сможет выводить на орбиту вокруг Луны 27 тонн полезной нагрузки. В движение ракету будет приводить пакет усовершенствованных двигателей YF-100K на керосине, версии которых (YF-100) успешно эксплуатируются в ракетах «Чанчжэн-5», «Чанчжэн-6» и «Чанчжэн-7».

Более тяжёлая версия ракеты «Чанчжэн-9» будет запущена позже новой лунной ракеты, что ожидается в 2028 году. Она послужит для последующих миссий, тогда как первый рывок на Луну Китай рассчитывает осуществить на уже во многом испытанной базе РН «Чанчжэн-5». Если это произойдёт, Китай в новейшей истории может быстро догнать США в планах возврата человека на Луну и даже имеет шанс сделать это раньше американцев, если программа NASA Artemis продолжит испытывать трудности.