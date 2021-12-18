Гороскоп на 19 декабря 2021: что ждет все знаки Зодиака
Гороскоп на 19 декабря 2021 года всем знакам Зодиака советует быть максимально осторожными: пятнадцатый лунный день – время провокаций, конфликтов и опасных соблазнов, сообщает УНИАН.
Сегодня нужно:
- побыть в уединении;
- заниматься саморазвитием;
- заводить знакомства;
- отдыхать;
- проявлять щедрость и доброту.
Сегодня нельзя:
- провоцировать других и позволять провоцировать себя;
- уступать соблазнам;
- забывать об осторожности.
День отлично подходит для одиночных, самостоятельных проектов. Можно с легкостью переделать массу мелких дел – а вот, если взяться за крупное объемное дело, то можно упустить важную деталь или погореть из-за собственного халатного отношения к мелочам.
Овен
Сегодня Овны будут неспешны и ленивы. Имеют полное право: звезды советуют им отдохнуть, побаловать себя вкусной едой и, возможно, выбраться на дружескую встречу или на какое-то культурное мероприятие.
Телец
Очень апатичный сонный день. В то же время именно сегодня представителям знака стоит заняться поиском и освоением новой информации: даже простая сплетня в этот день послужит великой цели.
Вот только самому Тельцу стоит держать язык за зубами: он рискует сболтнуть лишнего себе во вред.
Близнецы
Вероятны неожиданные финансовые поступления. Также представителям знака могут предложить новый проект, что сулит хорошие финансовые возможности – не стоит сразу отказываться от подобного предложения, даже если первое впечатление было не слишком благоприятным.
Рак
Настроение будет скакать целый день. Поэтому общение с другими людьми стоит свести к минимуму: велик шанс кого-то незаслуженно обидеть.
В то же время именно сегодня вероятность влюбиться для Рака крайне высока. С другой стороны, нет никаких гарантий, что чувство будет взаимным.
Лев
Лучше всего в эти лунные сутки – просто плыть по течению. Противодействие обстоятельствам только навредит самому Льву. А вот терпеливое смирение принесет свои плоды – хоть и не сегодня.
Дева
День благоприятен для любовных отношений и дел, которые требуют нестандартного подхода. В целом, обстоятельства сегодня меняются резко – настройтесь, что подстраиваться придется тоже быстро.
Весы
Лидерские качества представителей знака сегодня на высоте. Этим стоит воспользоваться, чтобы продвинуться по служебной лестнице – или как минимум организовать приятную вечеринку.
Скорпион
Готовьтесь к сюрпризам: что-то или кто-то в вашем окружении сегодня изменит ваше представление о себе или даже о мире. Но это пойдет представителям знака только на пользу.
Стрелец
Можете ничего не планировать на этот день: планы всё равно претерпят изменений – и придется подстраиваться под новые обстоятельства. Главное – не полагаться на случай и не оставлять дела на произвол судьбы. Что бы вы сегодня не решили – это должно быть ваше личное, самостоятельное решение.
Козерог
Слушайте свою интуицию: логика сегодня может подвести, а вот голос интуиции будет точен и полезен как никогда. Не ленитесь заглянуть в сонник, чтобы правильно трактовать сегодняшний сон, да и просто время от времени в течение дня притормаживайте и прислушивайтесь к себе.
Водолей
Вероятна ссора на любовном фронте, в которой Водолей на первый взгляд будет невиноват. Но это только на первый взгляд: в ссоре всегда виноваты двое. Поэтому, как бы справедливы не казались вам ваши обвинения – их стоит попридержать. Вероятно, на холодную голову причина для выяснения отношений покажется уже не такой убедительной.
Рыбы
День стоит посвятить общению и активному отдыху. Вероятны полезные знакомства. Хорошо пройдет культурный досуг. А вот общение с родственниками может обернуться ссорой, реализация рабочих проектов – травмой или мелкими неприятностями.