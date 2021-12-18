Гороскоп на 19 декабря 2021: что ждет все знаки Зодиака

Гороскоп на 19 декабря 2021 года всем знакам Зодиака советует быть максимально осторожными: пятнадцатый лунный день – время провокаций, конфликтов и опасных соблазнов, сообщает УНИАН.

Сегодня нужно:

побыть в уединении;

заниматься саморазвитием;

заводить знакомства;

отдыхать;

проявлять щедрость и доброту.

Сегодня нельзя:

провоцировать других и позволять провоцировать себя;

уступать соблазнам;

забывать об осторожности.

День отлично подходит для одиночных, самостоятельных проектов. Можно с легкостью переделать массу мелких дел – а вот, если взяться за крупное объемное дело, то можно упустить важную деталь или погореть из-за собственного халатного отношения к мелочам.

Овен

Сегодня Овны будут неспешны и ленивы. Имеют полное право: звезды советуют им отдохнуть, побаловать себя вкусной едой и, возможно, выбраться на дружескую встречу или на какое-то культурное мероприятие.

Телец

Очень апатичный сонный день. В то же время именно сегодня представителям знака стоит заняться поиском и освоением новой информации: даже простая сплетня в этот день послужит великой цели.

Вот только самому Тельцу стоит держать язык за зубами: он рискует сболтнуть лишнего себе во вред.

Близнецы

Вероятны неожиданные финансовые поступления. Также представителям знака могут предложить новый проект, что сулит хорошие финансовые возможности – не стоит сразу отказываться от подобного предложения, даже если первое впечатление было не слишком благоприятным.

Рак

Настроение будет скакать целый день. Поэтому общение с другими людьми стоит свести к минимуму: велик шанс кого-то незаслуженно обидеть.

В то же время именно сегодня вероятность влюбиться для Рака крайне высока. С другой стороны, нет никаких гарантий, что чувство будет взаимным.

Лев

Лучше всего в эти лунные сутки – просто плыть по течению. Противодействие обстоятельствам только навредит самому Льву. А вот терпеливое смирение принесет свои плоды – хоть и не сегодня.

Дева

День благоприятен для любовных отношений и дел, которые требуют нестандартного подхода. В целом, обстоятельства сегодня меняются резко – настройтесь, что подстраиваться придется тоже быстро.

Весы

Лидерские качества представителей знака сегодня на высоте. Этим стоит воспользоваться, чтобы продвинуться по служебной лестнице – или как минимум организовать приятную вечеринку.

Скорпион

Готовьтесь к сюрпризам: что-то или кто-то в вашем окружении сегодня изменит ваше представление о себе или даже о мире. Но это пойдет представителям знака только на пользу.

Стрелец

Можете ничего не планировать на этот день: планы всё равно претерпят изменений – и придется подстраиваться под новые обстоятельства. Главное – не полагаться на случай и не оставлять дела на произвол судьбы. Что бы вы сегодня не решили – это должно быть ваше личное, самостоятельное решение.

Козерог

Слушайте свою интуицию: логика сегодня может подвести, а вот голос интуиции будет точен и полезен как никогда. Не ленитесь заглянуть в сонник, чтобы правильно трактовать сегодняшний сон, да и просто время от времени в течение дня притормаживайте и прислушивайтесь к себе.

Водолей

Вероятна ссора на любовном фронте, в которой Водолей на первый взгляд будет невиноват. Но это только на первый взгляд: в ссоре всегда виноваты двое. Поэтому, как бы справедливы не казались вам ваши обвинения – их стоит попридержать. Вероятно, на холодную голову причина для выяснения отношений покажется уже не такой убедительной.

Рыбы

День стоит посвятить общению и активному отдыху. Вероятны полезные знакомства. Хорошо пройдет культурный досуг. А вот общение с родственниками может обернуться ссорой, реализация рабочих проектов – травмой или мелкими неприятностями.