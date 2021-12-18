Американцев спросили, вступать ли в войну с РФ за Украину

"Решительно за" ответили девять процентов опрошенных. 18 процентов заявили, что они поддерживают боевые действия "в некоторой степени", сообщает Корреспондент.

Почти половина совершеннолетних американцев - 48 процентов - заявили, что они в той или иной степени против военного конфликта с Россией из-за событий в Украине. Это следует из опроса проведенного исследовательской службой YouGov по заказу американского Института имени Чарльза Коха.

Вопрос звучал следующим образом:

"В случае повторного вторжения России в Украину поддержите ли вы вовлечение США в военный конфликт ради защиты территориальной целостности Украины?"

28 процентов респондентов заявили, что они выступают решительно против войны с Россией из-за Украины. Еще 20 процентов заявили, что они в "некоторой степени" против.

"Решительно за" ответили девять процентов опрошенных. 18 процентов заявили, что они поддерживают боевые действия "в некоторой степени". Еще 24 процента пока не определились.

Результаты опроса

В опросе приняли участие тысяча совершеннолетних американцев. Он проходил с 9 по 13 декабря. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 3,4 процентного пункта.

По информации разведок разных стран, в том числе США и Украины, нападения России на Украину ожидается в начале 2022 года. При этом Белый дом считает, что Россия пока не приняла решение по вторжению в Украину.