Какие изменения ждут украинцев в новом году

С наступлением нового года украинцев ожидают важные изменения. Повышение соцвыплат и тарифов, обязательные кассовые аппараты для ФОПов, вступление в силу ряда законов – эти и другие нововведения коснутся граждан уже в январе 2022, сообщает РБК-Украина.

Подробно о том, что изменится в новом году – в материале.



Зарплаты и прожиточный минимум

В 2022 году размер минимальной заработной платы вырастет на 200 гривен. Очередное повышение выплат до 6700 гривен заложено в госбюджете с 1 октября. До этого времени уровень минимальной зарплаты составит 6500 гривен.

Величина прожиточного минимума в новом году будет изменятся дважды На 1 января 2022 его размер останется на уровне 2393 гривны. С 1 июля прожиточный минимум составит 2508 гривен, с 1 декабря - 2589 гривен.

Для основных групп населения:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января - 2100 гривен, с 1 июля - 2201 гривна, с 1 декабря - 2272 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 2618 гривен, с 1 июля - 2744 гривны, с 1 декабря - 2833 гривны;

трудоспособных лиц: с 1 января - 2481 гривна, с 1 июля - 2600 гривен, с 1 декабря - 2684 гривны;

лиц, утративших работоспособность: с 1 января - 1934 гривны, с 1 июля - 2027 гривен, с 1 декабря - 2093 гривны.

Пенсии повысят в несколько этапов

В 2022 году планируется перерасчет пенсионных выплат для населения в такие сроки:

с 1 января вырастут пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЭС с инвалидностью;

1 марта будет проведена ежегодная индексация пенсионных выплат;

с 1 марта пенсионеры старше 80 лет дополнительно начнут получать ежемесячную доплату 500 гривен, лица старше 75 лет - по 400 гривен;

1 апреля пересчитают пенсии работающим пенсионерам;

1 июля размер минимальной пенсии увеличится до 2073 гривен в связи с ростом прожиточного минимума;

с 1 октября будет увеличен гарантированный размер пенсии для тех, кто выполнил требования по трудовому стажу;

с 1 октября предусмотрено начало выплат "возрастной" надбавки для пенсионеров от 70 лет - по 300 гривен.

с 1 декабря - повышение минимальной пенсии до 2093 гривен после увеличения прожиточного минимума.

Стипендии

Выплаты учащимся заведений профессионального среднего и высшего образования в новом году существенно вырастут.

1250 гривен будут получать студенты учреждений профессионального и профессионально-технического образования.

1510 гривен составит стипендия учащихся профессиональных учреждений на квалификацию "младший специалист", "профессиональный младший бакалавр", "бакалавр".

Студенты высших учебных заведений могут рассчитывать на стипендию 2000 гривен.

Зарплата врача – минимум 20 тысяч гривен

Повышение заработной платы врачам с нового года анонсировал президент Владимир Зеленский. Работники учреждений здравоохранения будут получать доплаты за престижность работы в размере от 300% до 500%.

Величина надбавки рассчитывается на основании должностного оклада и устанавливается руководителем учреждения.

Однако с учетом доплат уровень зарплаты медика не должен быть ниже:

13,5 тысяч гривен - для среднего медперсонала (специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием);

(специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием); 20 тысяч гривен - для врачей и лиц с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.

Использование кассовых аппаратов станет обязательным

1 января 2022 года вступает в силу закон об использовании физическими лицами-предпринимателями регистраторов расчетных операций (РРО). Срок его введения был отложен на год из-за протестов представителей бизнеса.

Кассовый аппарат должен быть у всех занятых в ритейле ФОПов, которые являются плательщиками единого налога 2-4 групп.

Предприниматель имеет возможность самостоятельно выбрать тип регистратора. Это может быть аппаратный РРО или программный (ПРРО).

Государственная налоговая служба предлагает бесплатное программное обеспечение, которое можно установить на любой гаджет с операционной системой Windows или Android (iOS - в разработке). В дальнейшем такое устройство можно использовать как кассовый аппарат.

Санкции за нарушение использования РРО/ПРРО составят от 100% стоимости проданного товара до 150% стоимости товара - при повторном нарушении.

Повышение налогов

В случае подписания президентом принятого ВР закона об изменениях в Налоговый кодекс, с 1 января в Украине изменятся ставки налогов на продажу недвижимости, землю, а также вырастут налоги для бизнеса в аграрной сфере.

Доход от продажи второго объекта недвижимости в течение года будет облагаться налогом по ставке 5%, третьего и последующих - по ставке 18%.

Для владельцев и пользователей земельных участков будет введено минимальное налоговое обязательство. Исключение - дачные и садовые участки, земли в пользовании физлиц в пределах населенных пунктов, земли запаса.

Доход при продаже сельхозпродукции на сумму свыше размера 12 минимальных зарплат будет облагаться налогом 18%.

Предприниматели, которые занимаются разведением домашней птицы (за исключением кур) будут исключены из 4-й группы плательщиков единого налога.

Юридические лица-руководители с налоговым долгом будут ограничены в возможности выезда за пределы Украины.

Закон о национальном сопротивлении

Для повышения обороноспособности страны и использования для этого наиболее широкого потенциала государства в Украине формируется национальное сопротивление. Закон об основах нацсопротивления начнет действовать с 1 января 2022.

Нацсопротивление включает Силы территориальной обороны, движение сопротивления, добровольческие формирования, общевоенную подготовку населения.

Силы территориальной обороны комплектуются в мирное время военнослужащими по контракту и призывниками офицерского состава. В случае особого периода дополнительно будут привлечены резервисты.

Военные части территориальной обороны будут располагаться в установленных зонах и районах, областных центрах и городах с населением от 900 тысяч жителей.

Подготовка населения к национальному сопротивлению подразумевает проведение общевоенной подготовки граждан. Начальная будет проводиться в школах, летних детских лагерях. Базовую подготовку в формате учебных сборов, курсов, занятий будут проходить граждане старше 18 лет, которые не служат в ВСУ, правоохранительных органах и других военных формированиях.

Тарифы на газ

С 1 января повысятся тарифы на распределение газа операторов ГТС. Новые цены составят от 0,33 грн до 2,14 гривен без НДС за распределение 1 кубометра голубого топлива.

Наибольшая стоимость у "Черновцыгаза" - 2,14 грн/куб.м, в то время как тариф "Киевгаза" будет на уровне - 0,33 грн/куб.м.

В то же время цены на поставку газа для бытовых потребителей по годовому тарифу повышаться не будут как минимум до 30 апреля 2022, согласно постановлению НКРЭКУ. Однако компания-поставщик может снижать цену.

Цены на проезд

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева с 1 января останется неизменной, но уже весной цены могут вырасти с 8 до 20 гривен за поездку.

Городской голова столицы Виталий Кличко заявил, что до конца отопительного сезона тарифы пересматривать не будут.

При этом в КГГА опубликовали проект распоряжения с планируемыми ценами на проезд в коммунальном транспорте:

20 гривен - разовый билет на метро, автобус, троллейбус, трамвай;

12 гривен - проезд по "Карточке киевлянина";

15 гривен - цена за билет при покупке 50 поездок на электронный билет.

Расширение списка профессий для обязательной вакцинации

Минздрав в очередной раз дополнил список профессий, представители которых не будут допущены к работе без прохождения курса вакцинации от коронавируса с 17 января 2022. В него внесли работников:

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

В перечне профессий для обязательной вакцинации уже находятся работники социальной сферы, реабилитационных центров, "Укрпочты", "Укрзализныци", чиновники, а также персонал учебных заведений.

Бустерная прививка от COVID-19

Третья доза вакцины от коронавируса может стать обязательной в 2022 году. Принятие соответствующего решения с окончательными рекомендациями ВОЗ и ЕС ожидается в январе.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, третья прививка от СOVID-19 будет наиболее актуальной для лиц с нарушением иммунной системы, для тех, кто давно вакцинирован - более 9-10 месяцев.

Дополнительная доза усиливает уже сформировавшийся иммунитет от предыдущих двух, что важно для людей с ослабленным иммунитетом.

Стоит отметить, что с 13 декабря 2021 Минздрав разрешил вакцинацию от коронавируса третьей дозой при условии, что для этого имеются медицинские показания (онкология, ВИЧ и др.).