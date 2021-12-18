Латвия объяснила, почему Украину не берут в ЕС

Киев готовит декларации с другими странами, чтобы понимать, кто точно готов проголосовать за принятие Украины, сообщает Лига.net.

В Европейском Союзе есть усталость от расширения блока, по этой причине там пока не готовы принимать Украину. Об этом заявил заммирнистра иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс.

"Вы делаете хороший прогресс по всем реформам, но есть общая усталость, особенно в ЕС, в плане принятия нового члена после крупных раундов расширения", - ответил он на вопрос о возможном членстве Украины в Евросоюзе и НАТО .

В сентябре президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже давно заслужила право стать членом Евросоюза и НАТО. "Украина не может чувствовать себя в ЕС и в НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими", - говорил он.

Украинский президент напомнил, что для вступления Украины в Евросоюз необходимо согласие всех участников союза - 27 стран. Киев готовит декларации с другими странами, чтобы понимать, кто точно готов проголосовать за принятие Украины. По словам Зеленского, такой документ пока подписали только несколько стран.

На прошлой неделе прошел саммит Восточное партнерство, на котором страны ЕС поддержали европейские устремления Украины, но никаких обещаний не дали.