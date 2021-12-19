Скандального футболиста "Динамо" выгоняют из клуба

Люксембуржский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который с сентября выступает за французский "Труа" на правах аренды, больше не будет выступать за клуб, сообщает Обозреватель.

Как пишут местные СМИ, главный тренер Лоран Батлес не заинтересован в дальнейших услугах футболиста.

Наставник не видит больше 26-летнего форварда в составе "Труа" и даже не поставил игрока на кубковый матч против "Нанси". Не было Родригеса на последних трех матчах в Лиге 1 против "Бордо" (1:2), "Лилля" (1:2) и "Лорьяна" (2:0).

Как указывается в статье, "к игровым качествам Родригеса вопросов у тренера нет" и речь идет исключительно об "образе жизни".

Информацию о проблемах люксембуржца подтверждает и Telegram-канал "Динамо" Inside".