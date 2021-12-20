"Маска" 2 сезон 9 выпуск: сразу 3 участника покинули шоу

18 декабря зрители наблюдали за полуфиналом 2 сезона "Маски". В 9 выпуске шоу покинули сразу 3 участника. Кто показал настоящее лицо, а кто будет бороться за победу – узнавайте дальше, сообщает 24 Канал.

В финальном голосовании только зрители выбирают между двумя масками. Они голосуют за того, с кого хотят снять маску. Участник, который наберет наибольшее количество голосов должен показать свое лицо.

В первой "дуэли" полуфинала выступили Робот и Мухомор. Первым финалистом "Маски-2" стал Мухомор. А Роботу пришлось показать лицо. Под этим загадочным и уверенным персонажем скрывалась актриса и ведущая Даша Трегубова, ошеломившая звездных детективов и зрителей.

Жираф и Тигр на "Маске-2" / Фото пресс-службы

Вторая певческая дуэль состоялась между мужественным Тигром и модной госпожой Жираф. За победу будет бороться Жираф. Под маской могущественного Тигра был певец Сергей Бабкин! И звездные детективы разгадали этого героя!

Жираф и Тигр на "Маске-2" / Фото пресс-службы

И третьего финалиста выбирали между игривым Котиком и эпатажной участницей в маске Скандала, которая получила шанс стать победительницей второго сезона. Оказалось, что под костюмом Котика был певец Петр Черный. И Оле Поляковой удалось рассекретить этого персонажа!

Жираф и Тигр на "Маске-2" / Фото пресс-службы

Финалисты 2 сезона "Маски"