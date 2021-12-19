Браслеты для "защиты" от 5G оказались радиоактивными

Бусы, браслеты и другие аксессуары, которые якобы защищают от воздействия мобильных сетей 5G, оказались радиоактивными. Они испускают опасное ионизирующее излучение, сообщает Обозреватель.

Такое предупреждение выпустил Голландский орган по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS), передает ВВС. Там призвали людей не использовать указанную продукцию.

Браслет якобы для защиты от 5G. Источник: bbc

Всего ведомство предупредило о 10 аксессуарах. Среди них маски для сна Energy Armor, браслеты, в том числе и для детей, а также ожерелье.

Продажа в Нидерландах указанных товаров была остановлена, о чем продавцы должны уведомить своих клиентов.

Кроме того, в ANVS отметили, что нет никаких доказательств вреда здоровью от сетей 5G.

Всего в Нидерландах заявили об опасности 10 аксессуаров. Источник: bbc

Всемирная организация здравоохранения ранее уже заявляла о безопасности этих сетей, которые ничем особо не отличаются от 3G и 4G.